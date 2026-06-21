ボートレース福岡の6日間シリーズが、22日に開幕する。広島支部期待のホープが福岡初見参だ。134期の卒業記念チャンプでもある小林甘寧はデビュー3年目の22歳。粗削りな部分は多いものの、将来性は抜群。今期に入ってからダッシュ戦を主戦場にして宮島、津と予選を突破しており、初めての優勝戦進出も時間の問題だろう。「前節（津）は準優で転覆してもったいなかったですね。でも、宮島の現地訓練で山口剛さんに教えてもら