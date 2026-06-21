メッツ戦の五回、三塁打でサイクル安打を達成し、歓声に応えるフィリーズのブライス・ハーパー＝20日、フィラデルフィア（AP＝共同）米大リーグ、フィリーズのハーパーが20日、本拠地フィラデルフィアでのメッツ戦で自身初のサイクル安打を達成した。一回に先制の16号ソロを放つと、三回に二塁打と単打、五回に三塁打を打った。チームメートのシュワバーは同じ試合で三回に2本のアーチを放つなど3発をマーク。メジャートップの