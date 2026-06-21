◇MLB オリオールズ3-2ドジャース(日本時間21日、ドジャー・スタジアム)ドジャースの大谷翔平選手の妻・真美子さんが出産を終え、チームに合流。ロバーツ監督がコメントしました。大谷選手は前日20日、真美子夫人の第2子出産に伴う休暇で、同日のオリオールズ戦を欠場。自身のインスタグラムで無事第2子が誕生したことを公表しました。ロバーツ監督は試合前、チームに戻った大谷選手について「赤ちゃんもお母さんも元気だと思う。