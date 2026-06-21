?お騒がせ女子プロレスラー?ことウナギ・サヤカ（３９）が、自主興行「ウナギカブキ３周年〜３度の飯よりご乱心〜」（２１日、後楽園ホール）でトリプルヘッダーをやり遂げた。この日、ウナギは自身が社長を務める株式会社ウナギカブキの３周年記念大会に出陣。第１試合では「ぱぱぱ令和パーティ」の網倉理奈、神姫楽ミサとともにザマス軍団の阿部ダリア、立花マーガレット、クルミ立てば芍薬組を相手に奮戦するも、立花のヤンキ