お酒の席では、楽しい時間を過ごせる一方で、飲み過ぎによる失敗を経験した人もいるのではないだろうか。厚生労働省が2024年に公表した「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」では、過度な飲酒によって事故や他人とのトラブルが生じるリスクがあると指摘している。当時大学生だった山田健一さん（仮名・40代）は、そのことを、身をもって実感する失敗を経験した。駅員に起こされて現実に戻された福岡市内の大学へ通っていた山