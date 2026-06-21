大相撲の十両・大花竜（立浪）の関取昇進パーティーが２１日、都内のホテルで行われた。新十両の夏場所は３勝１２敗。名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）は幕下陥落が確実だが、集まった後援会関係者ら約１２０人の前で「先場所は初めての１５日間ということもあり、とてもふがいない結果で終わってしまい、悔しい思いをたくさんしたので、来場所は全勝優勝を目指して、またすぐに関取に戻れるように頑張ります」と決意