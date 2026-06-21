◆第２回しらさぎＳ・Ｇ３（６月２１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、稍重）サマーマイルシリーズ第１戦が１８頭で争われ、９番人気のスイープアワーズ（牡６歳、栗東・宮地貴稔厩舎、父ディープインパクト）は、道中最後方からラスト直線で猛追も５着。重賞初挑戦Ｖはならなかった。ディープインパクト産駒の１７年連続ＪＲＡ重賞制覇もお預けとなった。母は２００５年の宝塚記念などＧ１・３勝を挙げたスイープトウショ