W杯5日目、初出場のカーボベルデが「快挙」を成し遂げた。欧州王者で今大会の優勝候補スペインの攻撃を敢然と守り切り、0対0の引き分け。勝ち点1を奪ったのだ。カーボベルデは、アフリカ大陸の北西沖にある島国。人口わずか52万5000人。面積は滋賀県くらいの広さの小国。大方の印象でいえば、無敵艦隊スペインのゴール・ラッシュが演じられ、点差の開く一方的な試合展開が予想されていた。そして、「参加国を48に拡大したため