◇プロ野球セ・リーグ 巨人ー中日（21日、東京ドーム）3点ビハインドで8回表の攻撃を迎えた中日。好投手である巨人・大勢投手をとらえ、逆転に成功しました。先頭で打席に向かった岡林勇希選手が、大勢投手の前にセカンドへのヒットで出塁すると、続く鵜飼航丞選手の打球には相手のエラーが絡み、無死1、3塁の好機をつかみます。その後1アウトとされるも細川成也選手がタイムリー。さらに2アウト1、2塁からは高橋周平選手もタイム