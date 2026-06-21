「ヤクルト１−２広島」（２１日、神宮球場）ヤクルトは接戦を落として２連敗。リーグ戦再開の最初のカードは負け越しとなった。打線を組み替えて臨んだ。主砲・オスナを４番に戻し、高卒２年目のモイセエフを「６番・右翼」でプロ初のスタメン起用。打線は相手先発・岡本に五回まで２安打無得点に抑えられ、苦しめられた。２点を追う六回には、オスナの中犠飛で１点を奪い１点差に迫った。なおも２死一、二塁の場面でモイセ