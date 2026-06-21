7月に台湾で開催されるワールドカレッジベースボールチャンピオントーナメントに出場する侍ジャパン大学日本代表の選考合宿は21日に神奈川県平塚市内で2日目を迎え、紅白戦2試合を行った。今秋ドラフト1位候補の青学大・鈴木泰成投手（4年＝東海大菅生）はNPB12球団、メジャー7球団スカウトの前で最速153キロの直球を武器に2回3安打無失点2奪三振と好投。2年連続の代表入りへ「素晴らしい選手が集まっているけど、いいアピール