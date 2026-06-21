俳優のキム・ガンウ、イ・シヨンが出演する韓国ドラマ『ゴールデンクロス 愛と欲望の帝国』（全20話／2014年）が、あす22日より「KBS World」で放送される（毎週月・火 深2：00〜）。【写真】日本では『ペントハウス』で有名なオム・ギジュンも出演同作は、『99億の女』のキム・ガンウ、『Sweet Home −俺と世界の絶望−』のイ・シヨン主演。韓国経済を牛耳るインナーサークル「ゴールデンクロス」を中心に巨大な陰謀に巻き込