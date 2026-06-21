広島が継投で逃げ切った。五回に小園の適時二塁打で2点を先制。岡本はリズムのいい投球で6回を3安打1失点と好投し、6勝目を挙げた。九回を締めた森浦が8セーブ目。ヤクルトは犠飛による1得点のみと打線が低調だった。