俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は21日に第24話「軍師官兵衛！」が放送される。早すぎる、美しすぎる、そして切なすぎる半兵衛のラストが描かれた前週。放送終了から1週間、まだ“ロス”の声がやまない希代の軍師・菅田半兵衛の思いが詰まった一枚を石井さんが描いた。前回の第23話は「さらば半兵衛」。荒木村重（トータス松本）が謀反を起こした。独断で村重の説得に向かった