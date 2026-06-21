ヴィークレアが展開するハチミツコスメブランド「＆honey（アンドハニー）」は、2026年6月17日から「＆honey クレンジングオイル ディズニープリンセス限定デザイン」を数量限定で販売中です。パケ買いはもちろん、仕上がりや香りでも選べる3種類今回は「ベル」「アリエル」「白雪姫」をモチーフにした限定デザインのクレンジングオイルが登場。しっとり保湿ケアの「モイスト」、すっきり黒ずみケアの「サボン」、毛穴・角栓ケアの