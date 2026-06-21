7月2日よりテレビ東京ほかで放送がスタートする早見あかりと伊藤健太郎のW主演ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』のオープニングテーマをOffo tokyo、エンディングテーマをThis is LASTが担当することが決定。あわせてロングPR動画が公開された。 参考：『一緒にごはんをたべるだけ』に桐山漣ら出演早見あかり×伊藤健太郎のメインビジュアルも 大町テラスによる同名漫画を実写ドラマ化する本作