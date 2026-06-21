2026年６月20日（日本時間21日）、日本代表は北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジアと対戦し、４−０で快勝した。鎌田大地をシャドーに配置したのと同じくらい注目されたのが、冨安健洋と板倉滉の同時起用だった。オランダ戦では渡辺剛、谷口彰悟、伊藤洋輝の３バックで臨んだ日本だが、この日は冨安、板倉、伊藤の組み合わせを採用。試合後、森保一監督はその狙いについて次のように説明した。「鎌田と