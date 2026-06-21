【Ｗ杯GS第２節】日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ強い。日本、強かったね。チュニジアに４発完勝。強すぎたよ。開始早々に左サイドから中村敬斗のアシストで鎌田大地が先制点をゲット。上田綺世のミドルで２点目、その上田のお膳立てで伊東純也がゴールを決めれば、仕上げは上田のヘッド弾。４−０。最高だったね。どのゴールも素晴らしかった。特に３点目。上田のフリックに伊東が抜け出す。こ