［北中米W杯グループステージ第２節］日本 ４−０ チュニジア／６月20日／エスタディオ・モンテレイ北中米ワールドカップのグループステージ初戦で、オランダと２−２で引き分けた日本代表は現地６月20日、チュニジアと対戦。４−０で大勝を飾った。開始４分に鎌田大地のゴールで先制した日本は、31分に上田綺世のミドルシュートで加点。69分に伊東純也、84分に再び上田がネットを揺らし、アフリカの雄を圧倒した。５大会連