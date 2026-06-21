最近のある調査で、睡眠問題を抱えた人と快適な睡眠をとれる人では、多く摂っている栄養が異なっていることが判明した。つまり、眠りを作るのは「食事」なのだ。睡眠科学者が「質の高い」睡眠を得るための食の知識を指南する。※本稿は、睡眠療法士のメライン・ファンデラール著、國森由美子訳『熟睡力』（新潮社）の一部を抜粋・編集したものです。眠れない人は脂質や炭水化物眠れる人はタンパク質を多く摂る低炭水化物ダイエッ
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