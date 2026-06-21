日本代表は現地６月20日、北中米ワールドカップのグループステージ第２戦でチュニジア代表と対戦。鎌田大地の先制弾、上田綺世の２発、伊東純也もネットを揺らし、４−０で快勝した。チームを勢いづかせる先制点を決めた鎌田は、初戦のオランダ戦（２−２）では３−４−２−１のボランチの一角でプレー。88分には貴重な同点弾をマークした。そしてこのチュニジア戦では、シャドーで先発。試合後のフラッシュインタビューで「