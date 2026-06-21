元プロ野球選手で、野球解説者・野球評論家の緒方耕一が自身のInstagramで、亀梨和也との2ショット写真を公開した。 【写真】緒方耕一と亀梨和也が東京ドームで再会！貴重な2ショットを披露 ■緒方耕一「相変わらずカッコ良かったな～」亀梨との再会の喜びを綴る 緒方は2点の写真を公開し、テキストで「昨日日テレ『DRAMATIC BASEBALL』プレゼンターの亀ﾁｬﾝと久しぶりに会いました～」と亀梨との再