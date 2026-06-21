おかーしゃんなら撫ででもらったのに！「なーんだ、おとーさんかぁ…え!?」混乱する麦くん(笑)【漫画】本編を読む愛する家族であるはずなのに、なぜか父親にだけは徹底して冷たい態度を取るペットの猫。そんな「猫あるある」な格差と、飼い主の衣服がもたらしたまさかの大混乱を描いてSNS上で大きな話題を呼んでいるのが、麦ママ(@migi0.715)さんの描くネコ漫画『笑う門には麦がいる』だ。毎回2万件を超える「いいね」を獲得し、In