中国広東省が最近公表した実在人口は1億6500万人前後に上った。ロシアの人口1億4400万人を上回り、世界9位に相当する規模だ。中国メディアは「人々がある地域へ向かうのは決して偶然ではない。広東省は人口こそ未来であり、発展の切り札であることを証明している」と伝えた。中国通信社（CNS）によると、2024年の同省内の実在人口は約1億5000万人だったが、わずか2年でさらに1500万人増えた。広東省は「中国一の人口大省」と呼ぶに