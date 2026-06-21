7月に高校野球夏の熊本大会が開幕します。 【写真を見る】【待ってろ！甲子園】春の王者・九州学院 ＜強化練習と鼓舞リーダー＞「つらい時こそ声を出す」声を掛け合い 目指すはベスト8超え 九州学院は、春の熊本大会優勝、RKK旗準優勝と熊本県内の公式戦でしっかりと結果を残しています。 昨夏の悔し涙を胸に 九州学院 吉田一平主将（3年）「しっかりもう1回引き締めて、この勢いに乗って夏に優勝できるよう頑張り