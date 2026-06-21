日本バレーボール協会（JVA）は21日（日）、ネーションズリーグ（VNL）2026女子の女子日本代表メンバーの変更を発表した。 2026年最初の大会となるVNLの予選ラウンドで開幕6連勝を飾ったものの20日（土）のドミニカ共和国代表戦でまさかの初黒星を喫した日本。21日にはFIVBランキング1位の絶対女王イタリア代表と対戦する。 予選ラウンド第2週の最終戦となるイタリア戦に向けて、日本はセ