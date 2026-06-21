夏の甲子園出場も狙う熊本工業 7月、高校野球夏の熊本大会が開幕します。春夏連続の甲子園出場を狙う熊本工業を牽引するのは、タイプの違う二枚看板です。 【写真を見る】【待ってろ！甲子園】熊本工業の二枚看板＜最速144km主将×安定感抜群エース＞「一緒に野球したかった」中学からの絆目指すは熊本大会の先、甲子園1勝 1人目は、正確無比のピッチングが武器のエース、堤大輔投手です。 今春のセンバツ甲子園