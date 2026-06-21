◇サッカー FIFAワールドカップ2026 グループステージF組 日本4-0チュニジア(21日)サッカー日本代表(FIFAランク18位)は、グループステージ第2戦となるチュニジア(FIFAランク45位)相手に4点を奪い完封勝利。この試合でも解説の本田圭佑氏から数々の"本田語録"が飛び出しました。前半10分のコーナーキックの場面。DF冨安健洋選手がゴールライン際でボールを合わせましたが、相手GKにボールをかき出されゴールラインをわずかに割れず