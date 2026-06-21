◇パ・リーグロッテ―楽天（2026年6月21日ZOZOマリン）フィギュアスケート女子でミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（18＝TOKIOインカラミ）が21日、ロッテ―楽天戦の始球式を務めた。「AMI」の背ネームと背番号「315（サイコー）」のユニホームで登場した中井はセットポジションからダイナミックなフォームを披露。投球はワンバウンドとなったが、「初めての始球式だったので、すごく緊張してたんですけど、ノー