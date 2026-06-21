◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本 4-0 チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)日本代表MF/FW田中碧選手が試合後、ケガで大会欠場となったMF/FW三笘薫選手への思いを語りました。田中選手はチュニジア戦で今大会初出場を果たすと、フル出場でチームの勝利に貢献。背番号7を背負い躍動しました。幼なじみの三笘選手がこれまで代表で背負ってきた背番号7を今大会では継承。「試合前も連絡を