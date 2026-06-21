岸和田競輪のG1「第77回高松宮記念杯競輪」は21日の最終日12Rで決勝戦が行われ、地元・大阪の古性優作（35・100期）がジャン先行した寺崎浩平に乗って差し切り1着。2023年6月18日以来となる3回目の大会制覇と同時に、10回目のG1制覇となった。2着に簗田一輝、3着は犬伏湧也が入り3連単＜2＞＜6＞＜3＞は3万4770円（122番人気）。なお、このレースは郡司浩平、古性、犬伏、簗田、寺崎が審議の対象となったが、失格はなかった