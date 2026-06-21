「昭和町風土伝承館杉浦医院」の調剤室で、薬の説明をする出井寛館長＝2026年5月、山梨県昭和町甲府盆地を100年以上にわたり襲った「風土病」の流行当時に、多くの患者を受け入れた医院が、伝承館に姿を変え歴史を伝えている。1996年の終息宣言から今年で30年。地元の記憶も薄れる中、近年は現代アートとのコラボイベントを開催し、病気と地域全体で闘った歴史を次の世代へつなげようと取り組んでいる。（共同通信＝山田浩平）