【北京＝照沼亮介】中国税関当局が２０日に公表した貿易データによると、５月の中国から日本へのレアアース（希土類）磁石の輸出量は前月比３４・６％減の１２３トンだった。今年３月以降、３か月連続で２００トンを下回った。米中貿易戦争の影響を受けた昨年５月以来の低水準となった。輸出量全体は７・７％減の４７３０トンで、日本の減少率が目立った。レアメタル（希少金属）の一つである炭化タングステンは今年２月以降