チュニジアに4-0、元韓国代表が語った強化の裏側サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイで1次リーグF組の第2節を行い、日本代表はチュニジアに4-0で圧勝した。この試合を韓国での中継で解説したのが韓国代表として3度のW杯に出場し、英プレミアリーグのマンチェスター・ユナイテッドや、Jリーグの京都でプレーしたパク・チソン氏。「日本は急に強くなったのではない」とその理由を