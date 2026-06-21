メキシコ・モンテレイでチュニジア撃破サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアと対戦した。4-0快勝で勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進。試合後に中村敬斗がインスタグラムを更新し、投稿された1枚にファンの視線が集中した。W杯通算1000試合というメモリアルマッチで、日本が躍動した。前半4分に鎌田大地のゴールで先制すると、