【モデルプレス＝2026/06/21】2009年のデビュー以来、確かな演技力で第一線を走り続ける女優・永野芽郁。ドラマや映画で話題作の主演を重ね、名実ともに世代を代表する実力派女優としての地位を確立した。そんな彼女が、ファンへの特別なギフトとして6月21日（日）に発売するのが、フォトブック＆スタイルブック スペシャルBOX「MAGNOLIE（マグノリエ）」（SDP）。本記事では、役を脱ぎ、1人の表現者として“ありのままの自分”と