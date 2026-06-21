ワールドカップ（W杯）北中米大会グループF第2節が2026年6月21日、メキシコのエスタディオ・モンテレイで行われ、日本代表がチュニジア代表に4−0で快勝した。W杯での1試合最多得点記録を16年ぶりに更新今試合は、日本代表のW杯通算1000試合目の節目となる一戦だった。前半4分でMF・鎌田大地選手が先制すると、31分にはFW・上田綺世選手が豪快にシュート。2点目を決めた。2−0で迎えた後半では、24分にMF・伊東純也選手が得点、39