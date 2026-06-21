日本はW杯チュニジア戦で4-0の大勝サッカー日本代表は現地時間6月20日、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組第2節のチュニジア代表戦に臨み、4-0の大勝を収めた。英サッカー専門サイト「OneFootball」はこの試合の支配者として2人の日本人を指名。2ゴール1アシストを記録したFW上田綺世とともに、DF板倉滉の名を挙げている。試合は前半4分にMF鎌田大地のゴールで日本が先制。その後も猛攻を仕掛けるなか、前半31分