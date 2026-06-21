TBSの吉村恵里子アナウンサー(26)が20日に更新したインスタグラムで黒とブラウンを基調とした初夏の落ち着いたコーデを披露している。 【写真】落ち着いた色合いを好む吉村アナ笑顔に癒される 吉村アナは「紫陽花が土壌のphで色が変わると知って様々な色を探しています」と投稿。黒のトップスにブラウンのロングスカートで合わせ、手にはピンクのバッグを持っている。落ち着いた服装にファンから「黒