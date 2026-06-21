日本はチュニジアに4-0で快勝日本代表MF伊東純也は、現地時間6月20日の北中米共催ワールドカップ（W杯）第2戦のチュニジア代表戦でスタメン出場すると自身のW杯初ゴールを決め、4-0の勝利に貢献した。試合後には「あまりゴールを決めるタイプではないので、決められてよかった」と、試合を決定づけたゴールを振り返った。伊東は初戦のオランダ戦では途中出場して、ジョーカー的な役割でチームを活性化させた。このゲームでは右