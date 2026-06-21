相手MFハンニバルを完封「しゃべりながらやっていた」北中米共催ワールドカップ（W杯）に出場している日本代表は、現地時間6月20日に行われた第2節のチュニジア戦に4−0で勝利して、勝ち点を4に伸ばした。前回大会でコスタリカに0−1で敗れた試合を含め、過去7度のW杯では第2節は2002年日韓大会の1勝のみと日本にとって鬼門だったが、W杯最多4得点に加えてクリーンシートで試合を終えた。この試合に先発出場したDF冨安健洋は、