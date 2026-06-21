日本はチュニジアに4-0で勝利サッカー日本代表は現地時間6月20日（日本時間21日）、北中米ワールドカップ（W杯）グループリーグF組第2節でチュニジア代表と対戦し、4-0の勝利を収めた。圧倒的な攻撃力を示した日本だが、無失点で抑えた守備に対して海外メディアは「破壊不可能な壁」と称賛している。日本は前半4分、MF中村敬斗の折り返しからMF鎌田大地がバックヒールで先制ゴールを奪う 。さらに同31分にはFW上田綺世がミドル