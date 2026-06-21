格闘家の堀口恭司が21日にInstagramを更新。日本時間の同日、UFCの舞台で無念のKO負けを喫した今の心境を語った。【写真】本当にかわいい！堀口恭司と美人妻の2ショット堀口は日本時間21日にアメリカ・ラスベガスで行われた「UFC Fight Night: Kape vs. Horiguchi 2」に出場し、フライ級ランキング2位のマネル・ケイプと対戦。この試合に勝利すれば、ジョシュア・ヴァン（ミャンマー）が保持する同フライ級タイトルマッチも