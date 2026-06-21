サッカー北中米Ｗ杯に出場している日本代表ＭＦ堂安律が、チュニジア戦後にＳＮＳを更新した。日本時間２１日に行われたチュニジア戦に、４−０で勝利した日本代表。試合後、インスタグラムで「ナイス勝利！応援ありがとうございました！一つ一つ戦っていきます」とつづり、仲間たちと肩を組んだ集合写真などを公開した。この投稿にファンからは「勝利おめでとうございます堂安選手のゴール待ってます」「律くんのプレスや