演歌歌手の山口ひろみが２１日、都内でデビュー２５周年記念「三江線」新曲発表会を開催した。節目を迎えた心境について「こんな私が２５年も歌わせていただいてることに驚きと感謝の気持ちでいっぱいです」と感無量の様子。集まったファンを前に「三江線」や、自ら初めて作曲を手がけたカップリング曲「夜桜恋あかり」などを歌い上げた。この日は父の日。父親は自身が生まれて間もない頃に母親と離婚していたといい「父親の