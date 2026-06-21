サッカー日本代表は２０日（日本時間２１日）、１次リーグ第２戦のチュニジア戦（メキシコ・モンテレイ）に臨み、ＦＷ上田綺世（フェイエノールト）の２ゴールなどでチュニジアに４−０で圧勝。１勝１分けとし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。上田は前半３１分に右足での強烈なシュートでＷ杯自身初得点を挙げると、後半３８分にヘッドでこの日２点目。１試合２発は日本のＷ杯史上初の偉業となった。日本の１試合４得