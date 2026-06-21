NPB(日本野球機構)は21日の公示を発表。DeNAは坂本裕哉投手を登録抹消しました。開幕1軍スタートの坂本投手はこれが今季初抹消。ここまで28試合に登板し0勝1敗4ホールド、防御率3.16です。直近19日阪神戦は5点を追う9回に登板も、2本塁打を浴び3失点。6月は7試合で自責点6、防御率9.00となっています。