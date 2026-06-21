◇サッカーFIFAワールドカップ グループステージF組第2節 日本4-0チュニジア(日本時間21日、エスタディオ・モンテレイ)サッカー日本代表(FIFAランク18位)は、グループステージ第2節となるチュニジア(FIFAランク45位)に4-0で勝利。ワールドカップ節目となる1000試合目の試合を飾りました。前半早々に鎌田大地選手の2試合連続得点で先制。さらに上田綺世選手の2得点、伊東純也選手らが得点をあげ、堅い守りで今大会初勝利をあげまし