◇インターリーグドジャース2―3オリオールズ（2026年6月20日ロサンゼルス）ドジャースは20日（日本時間21日）、本拠でオリオールズに敗れ、連勝は4でストップした。第2子誕生後、初めての試合となった大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で2試合ぶりにスタメン復帰。0―3の9回に2試合ぶりとなる16号本塁打を放った。第3打席までは快音を響かせることはできなかった。だが大谷は、土壇場の一振りで球場に興奮を呼び起こした