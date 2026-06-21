最後は会場全体で力強く「卍解！」叫ぶテレビアニメ『BLEACH 千年血戦篇』（ブリーチ）の最終クール『BLEACH 千年血戦篇-禍進譚-』の劇場先行上映会＆プレミア舞台あいさつが21日、都内で行われ、黒崎一護役の森田成一をはじめ、杉山紀彰（石田雨竜役）、三木眞一郎（浦原喜助役）、梅原裕一郎（ユーグラム・ハッシュヴァルト役）、武内駿輔（アスキン・ナックルヴァール役）ら豪華キャスト陣が登壇した。本編41話〜43話の一挙上